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Новогодняя ярмарка

Креативный кластер Домна
улица Вайнера, 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Новогодняя ярмарка, где будет представлено 45 уральских мастеров и производителей с керамикой, украшениями, свечами, игрушками и праздничными сувенирами, которые хочется дарить. Каждая вещь – авторская, тёплая, сделанная здесь, в регионе. А ещё здесь будут бесплатные активности для детей и взрослых: спектакли, мастер-классы, анимация. Даты: 19 декабря: 16:00–20:00 20–21 декабря: 11:00–18:00 Вход и активности бесплатно. Полная программа ярмарки: https://domna.pro/afisha/1328

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