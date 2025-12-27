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Новогодний ужин

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3850₽ до 4000₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Научишься готовить и подавать блюда для новогоднего стола. Что тебя ждёт? Приготовишь сочную свинину. Каждый сможет приготовить жульен. Приготовишь оригинальное новогоднее мороженое. Приготовишь совместно со всеми блюда по меню и продегустируешь их. Напитки (чай, кофе, вода), глинтвейн. Новогоднее настроение. Меню: Жульен с грибами в валоване, Свиная вырезка в беконе с картофельным гратеном и соусом дор блю, Домашнее еловое мороженое с мандариновым конфи, Глинтвейн на белом вине классический.

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