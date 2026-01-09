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Новогоднее трибьют шоу «Легенды»

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Большое новогоднее трибьют шоу Легенды накроет Екатеринбург лавиной классических рок-хитов. Сет каждого трибьюта — целый час, а это значит, что тебя ждёт большой и сочный кавер-фестиваль. Собрали любимцев уральской публики и добавили новых гостей и трибьютов. Роскошный и оглушительный максимум в лайн-апе: — Трибьют на Кукрыниксы от группы Маслай — Трибьюты на Сектор Газа и Rammstein от группы Пегас — Большой трибьют русского рока от группы Тайна Театра — Трибьют на Metallica от группы Dead Souls — Трибьюты на Green Day и Kiss от группы Sucker Punch

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