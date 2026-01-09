Большое новогоднее трибьют шоу Легенды накроет Екатеринбург лавиной классических рок-хитов. Сет каждого трибьюта — целый час, а это значит, что тебя ждёт большой и сочный кавер-фестиваль. Собрали любимцев уральской публики и добавили новых гостей и трибьютов. Роскошный и оглушительный максимум в лайн-апе: — Трибьют на Кукрыниксы от группы Маслай — Трибьюты на Сектор Газа и Rammstein от группы Пегас — Большой трибьют русского рока от группы Тайна Театра — Трибьют на Metallica от группы Dead Souls — Трибьюты на Green Day и Kiss от группы Sucker Punch