«Новая кожа для старой церемонии» Размышление о поиске баланса между потребностью быть свободным и ещё большей страстью к привязанностям мира. Проба осмыслить экзистенциальное одиночество и временность всего не как нечто пугающее, а как естественное свойство жизни. Как взгляд на жизненный опыт трансформируется под влиянием времени? И что остаётся постоянным в человеческой природе при сиюминутности желаний, социальных ролей, связей? «Уральский блюз» Что такое дом? Крыша над головой или человек рядом? Чувство безопасности и спокойствия или же место, дающее силы и энергию? «Уральский блюз» — это размышление двух людей о поиске своего места, о связи друг с другом и с городом, в который они однажды приехали из разных уголков России. Этот город на Уральской земле обязывает быть сильным и смелым, он закаляет и тело, и душу. Но готов ли ты принадлежать этому городу, человеку рядом, самому себе? В конце концов, дом — это всё-таки остановка или кому-то нужно идти дальше?