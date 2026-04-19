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«Новая кожа для старой церемонии» и «Уральский блюз»

Креативный кластер «Л52»
Зал «Физиотерапии», ул. Ленина, 52

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

«Новая кожа для старой церемонии» Размышление о поиске баланса между потребностью быть свободным и ещё большей страстью к привязанностям мира. Проба осмыслить экзистенциальное одиночество и временность всего не как нечто пугающее, а как естественное свойство жизни. Как взгляд на жизненный опыт трансформируется под влиянием времени? И что остаётся постоянным в человеческой природе при сиюминутности желаний, социальных ролей, связей? «Уральский блюз» Что такое дом? Крыша над головой или человек рядом? Чувство безопасности и спокойствия или же место, дающее силы и энергию? «Уральский блюз» — это размышление двух людей о поиске своего места, о связи друг с другом и с городом, в который они однажды приехали из разных уголков России. Этот город на Уральской земле обязывает быть сильным и смелым, он закаляет и тело, и душу. Но готов ли ты принадлежать этому городу, человеку рядом, самому себе? В конце концов, дом — это всё-таки остановка или кому-то нужно идти дальше?

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