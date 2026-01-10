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Ностальгия по СССР

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Этот вечер — про воспоминания, иронию и радость узнавания. Про вкусы, которые когда-то были частью жизни: знакомые названия, неожиданные сочетания, истории из прошлого. Будешь готовить коктейли, смеяться, делиться личными ассоциациями и ловить то самое чувство — когда прошлое вспоминается тепло и без грусти. Подойдёт тем, кто любит атмосферные встречи, живое общение и вечера, после которых остаётся ощущение «хорошо посидели». Ты уйдёшь не только с отличным настроением, но и сакральным знанием новых старых рецептов со вкусом ностальгии. В меню четыре секретных коктейля, которые ты приготовишь самостоятельно, полезные барменские лайфхаки и подходящие закуски.

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