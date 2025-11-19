Носферату, симфония ужаса
улица Малышева, 35, вход во двор за шлагбаум, двухэтажный жёлтый домик с правой стороны, 1 этаж, домофон 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Легендарный фильм, который оставил большой след в сеттинге вампиров и в целом в кинематографе. Молодой агент недвижимости Томас Хуттер получает выгодный заказ — продать дом в Германии таинственному графу Орлоку, живущему в глухих трансильванских горах. Полный энтузиазма, он отправляется в путь, не подозревая, что его клиент это не просто отшельник, а воплощение древнего зла, которому предстоит вторгнуться в его спокойную жизнь Приходи посмотреть на этот примечательный фильм и обсудить его закусывая вкуснейшим брауни. Ведь на показе будет фронтмен шугейз группы vacuum cleaners и гитарист супергруппы les cinq, который расскажет о самом персонаже Носферату. Вход — DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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