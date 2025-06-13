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Ночь Живых Мертвецов
Студенческая улица, 3
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Легендарный зомби-апокалипсис превращается в захватывающий спектакль-аттракцион, где зрители становятся частью ужасающей реальности. Режиссеры Владимир Клапатюк и Стас Казаков создали шоу, где классический фильм и театральное действие сливаются в единое целое, погружая зрителей в атмосферу безысходного кошмара. Что тебя ждет: — Интерактивное шоу с полным погружением. — Профессиональные спецэффекты и реалистичные сцены насилия; — Захватывающие боевые сцены столкновения с зомби; — Сочетание кинопроекции и живого действия; — Атмосфера классического фильма ужасов. ВАЖНО: Спектакль содержит сцены насилия и большое количество крови.
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