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Ночь Живых Мертвецов

Центр Культуры «Урал»
Студенческая улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Легендарный зомби-апокалипсис превращается в захватывающий спектакль-аттракцион, где зрители становятся частью ужасающей реальности. Режиссеры Владимир Клапатюк и Стас Казаков создали шоу, где классический фильм и театральное действие сливаются в единое целое, погружая зрителей в атмосферу безысходного кошмара. Что тебя ждет: — Интерактивное шоу с полным погружением. — Профессиональные спецэффекты и реалистичные сцены насилия; — Захватывающие боевые сцены столкновения с зомби; — Сочетание кинопроекции и живого действия; — Атмосфера классического фильма ужасов. ВАЖНО: Спектакль содержит сцены насилия и большое количество крови.

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