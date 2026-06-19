Ночь, которая объединит на одной сцене участников всех трех сезонов проекта «Апгрейд». Группы, которые прошли непростой, но очень увлекательный путь по прокачке своих навыков. Разнообразие музыкальных жанров: от панка до метала, от гранжа до инди. Музыка на любой вкус для настоящих меломанов. Лайн-ап: 20.00 — 20.25 — как испортить вечеринку 20.30 — 20.55 — Полквартета 21.00 — 21.25 — INEEYY 21.30 — 21.55 — HOOCH TO BUTCH 22.00 — 22.25 — Deep in Rome 22.30 — 22.55 — Molten Point 23.00 — 23.25 — Mental Mansion 23.30 — 23.55 — Roobanok 00.30 — 00.55 — ЕСЛИ!? 01.00 — 01.25 — CRYOSTATIC 01.30 — 01.55 — Женатый крест 02.00 — 02.25 — ПОРТАЛ 02.30 — 02.55 — Морок 03.00 — 03.25 — satti slayed 03.30 — 03.55 — Мопс пьёт шнапс 04.00 — 04.25 — ADRENALINNEN 04.30 — 05.20 — Фабрика Финтифлюшек