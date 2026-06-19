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Ночь Апгрейда

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Ночь, которая объединит на одной сцене участников всех трех сезонов проекта «Апгрейд». Группы, которые прошли непростой, но очень увлекательный путь по прокачке своих навыков.  Разнообразие музыкальных жанров: от панка до метала, от гранжа до инди. Музыка на любой вкус для настоящих меломанов.  Лайн-ап: 20.00 — 20.25 — как испортить вечеринку 20.30 — 20.55 — Полквартета  21.00 — 21.25 — INEEYY  21.30 — 21.55 — HOOCH TO BUTCH  22.00 — 22.25 — Deep in Rome  22.30 — 22.55 — Molten Point 23.00 — 23.25 — Mental Mansion  23.30 — 23.55 — Roobanok  00.30 — 00.55 — ЕСЛИ!?  01.00 — 01.25 — CRYOSTATIC 01.30 — 01.55 — Женатый крест 02.00 — 02.25 — ПОРТАЛ 02.30 — 02.55 — Морок 03.00 — 03.25 — satti slayed 03.30 — 03.55 — Мопс пьёт шнапс 04.00 — 04.25 — ADRENALINNEN 04.30 — 05.20 — Фабрика Финтифлюшек

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