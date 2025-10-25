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Нирвана Birthday: Кирпичи и Смех

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Клуб «Нирвана» закатывает шумную рок-вечерину в честь своего Дня Рождения. 12 рок-групп, сразу два хэдлайнера: «Кирпичи» и «Смех». Готовь печень, это будет шедеврально!

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