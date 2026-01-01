Погрузись в винтажную эстетику Америки прошлого века. Что тебя ждёт: — Новогоднее оформление и световое шоу — Специальное меню бара и кухни в стилистике вечеринки: вкуснейшие коктейли, закуски, десерты — Премия «Юнион» с награждениями — Подарки от команды клуба — Рождественский ящик для писем — Покер (важно! не в азартный, здесь будут играть без ставок) — Игра в Кости с Колей Логиновым — Будешь слушать любимую музыку и танцевать с резилентами ZIMA KIORSKII STEFF B2B MAY B YOUNGSPIRIT B2B RUBY MC ELECTED ONE FC/DC