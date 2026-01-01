Возраст 18+
Стендап
Игры
Вечеринки
Еда
Про событие
Погрузись в винтажную эстетику Америки прошлого века. Что тебя ждёт: — Новогоднее оформление и световое шоу — Специальное меню бара и кухни в стилистике вечеринки: вкуснейшие коктейли, закуски, десерты — Премия «Юнион» с награждениями — Подарки от команды клуба — Рождественский ящик для писем — Покер (важно! не в азартный, здесь будут играть без ставок) — Игра в Кости с Колей Логиновым — Будешь слушать любимую музыку и танцевать с резилентами ZIMA KIORSKII STEFF B2B MAY B YOUNGSPIRIT B2B RUBY MC ELECTED ONE FC/DC
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи