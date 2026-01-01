ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

New Year Hollywood

Union
улица 8 Марта, 12А

Начало:

Завершение:

от 899₽ до 3499₽
Возраст 18+
Стендап
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Погрузись в винтажную эстетику Америки прошлого века. Что тебя ждёт: — Новогоднее оформление и световое шоу — Специальное меню бара и кухни в стилистике вечеринки: вкуснейшие коктейли, закуски, десерты — Премия «Юнион» с награждениями — Подарки от команды клуба — Рождественский ящик для писем — Покер (важно! не в азартный, здесь будут играть без ставок) — Игра в Кости с Колей Логиновым — Будешь слушать любимую музыку и танцевать с резилентами ZIMA KIORSKII STEFF B2B MAY B YOUNGSPIRIT B2B RUBY MC ELECTED ONE FC/DC

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста