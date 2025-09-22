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  1. Екатеринбург
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невидимое

мы тут
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Воспользуйся возможностью посетить галерею в любое время, когда пространство открыто (следи за анонсами мероприятий). Контекст оказался не сопровождающим элементом для неувиденности фотографий, а центральной идеей. Зависимость от контекста не украшает работы, но фактически создаёт их. Невозможность поделиться фотографией (или затруднённость этого действия) становится побочным и даже необязательным следствием её контекстуальности. «Невидимое» — это галерея работ, которых не существует без сопровождавших их появление идей и событий. Это и есть то невидимое, что восполняет мнимую пустоту и оправдывает кажущуюся случайность представленных зрителю фотографий Эта выставка была и остаётся исследованием, поэтому изложенное здесь восприятие может снова измениться. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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