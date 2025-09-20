Выставка показывает каким хрупким и монументальным, солнечно-тёплым и мрачно-серым, уютно-личным и отчуждённо-людным может быть город, если ты — поэт. На выставке можно услышать стихи двадцати трёх современных молодых авторов о Екатеринбурге в композиции группы таiна. Ты познакомишься с личными вещами поэтов, цианотипиями «бумажное солнце» и обязательно ощутишь город по-новому. В создании выставки принимало участие сообщество «мы тут». Открытие: 20 сентября в 17:00 Вход по билету в музей.