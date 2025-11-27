Невесом: музыка тёплых мыслей
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
от 650₽ до 1100₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Игорь Невесом будет играть в полном звуке с обновленным составом музыкантов. Будет много новых песен — ребята представят грядущий дебютный EP и другие треки, которые раньше не играли. И конечно, споют вместе всё самое легендарное и полюбившееся. На этом концерте будешь больше общаться с музыкантами. А ещё будет эксклюзивный закулисный контент и интерактивчики. Поддержат Игоря на сцене Runway53 — стильный и мелодичный электро-инди дуэт. Парни совсем недавно перебрались в Екб с западного берега Байкала, и это будет одно из их первых выступлений в городе.
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