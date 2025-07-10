В музейном пространстве представят работы молодых и дерзких уральских художников, которые смело заявили о себе в своих независимых проектах. Выставка «Neverland Ground», вдохновленная сказочными историями о Питере Пэне, представлена в формате тотальной инсталляции художника Андрея Меритского, в которой разворачиваются отдельные сюжеты каждого участника проекта. Специально для выставки создана визуализация Неверленда (Нэтландии – выдуманной вселенной Питера Пэна) в интерпретации каждого из художников. Неверлэнд здесь вырван из фантазийного сознания авторов проекта в реальность в виде руинированных фрагментов и осколков. В том виде, в каком он мог бы существовать в нашем мире, подверженном течению времени и старению. Художники обращаются к тому, как они ощущали, видели и перестраивали реальный мир внутри своего сознания, к тому, что стало с этим миром сейчас, и в каком виде он продолжает жить: в виде утративших всякую форму вещах, воспоминаний о реальных событиях, законсервированных цветов и бесформенных существ, в виде дома, лишенного своего прежнего комфорта и функциональности... В конечном итоге, выставка не столько про детство и то, каким было мироощущение тогда, а про то, кем художники стали, и что стало с их внутренним Неверлендом. Концепция выставки близка к дримкор-эстетике – интернет феномен, возникший 3-4 года назад, где общая картина теряет прямые логические связи и оставляет пустоты. Но, благодаря этому, приобретает черты ирреальности и вязкого ностальгического эффекта на уровне глубинных эмоций. По форме проект собран в виде тотальной инсталляции, в которой все произведения, сделанные в разных медиумах, будут внедрены в целостную структуру. Участники проекта: Андрей Меритский – автор тотальной инсталляции, куратор. Виталий Раутярви Мария Железнова Полина Гузеева Саша Платочек Саша Черепанов Степан Кукуруза Программа открытия 10 июля: 19:00 – художники проведут авторскую экскурсию по проекту. 0:00-23:00 – диджей-сеты от представителей культурного техно-сообщества – fl4tl1ne и rezeno imoto в летнем дворе Музея Андеграунда. С 23:00 продолжаем танцевать в баре «Вечно Молодой» под сеты резидентов бара, там же – во дворе Музея Андеграунда. Вход на открытие по пригласительным и по билетам в музей. Партнёр открытия выставки «Neverland Ground» — крафтовая пивоварня «Jaws» из Заречного. На открытии у тебя будет возможность попробовать уникальные вкусы пива «Jaws» и новинки этого летнего сезона. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный). P.s. после открытия выставки, мы добавим побольше фотографий:)