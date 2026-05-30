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Неприятный крик (Unpleasant Scream)

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Хоррор-проект превратит двор Музея Андеграунда в танцевальную академию Маркоса, полную тайн, загадок и мистики. Четвёртый фестиваль ужасов, который ознаменует пятилетие хоррор-проекта, которые посвятят фильмам Дарио Ардженто – «Суспирия», «Джалло», «Инферно», «Феномен»... Идеальный мир страсти, интриг и саспенса. Надевай тёмные очки, в этот раз мы проводим на открытом воздухе – между прочим, первый посвященный полностью темной сцене в Екатеринбурге. В этот вечер блистают: Freaky Mind Raven Said Запад-81 Noise Resistance Kennedy's Killers Sedative Disorder Cracky Tights Ещё тебя ждут ярмарка, фотозоны, визуальные фокусы и шоу, и многое ещё:)

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