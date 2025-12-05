Коллективная выставка учеников класса искусств MIRvOIR. Изобразительное осмысление страха/Анализ форм и проявлений в искусстве в разном возрасте. Искусство на протяжении всей истории стремилось осмыслить, выразить и даже вызвать страх, используя для этого широкий спектр форм и техник. Более 40 работ художников разных возрастов исследуют тему страха с самых неожиданных точек зрения. Художники используют различные средства для передачи ощущения страха: от прямолинейного изображения монстров до тонких эмоциональных переживаний, отраженных в сценах повседневности. В экспозиции представлены разнообразные интерпретации страха, демонстрирующие широкий спектр подходов: от глубокого эмоционального погружения до его иронии или формирования эстетики ужаса. Открытие выставки — 5 декабря. В рамках открытия иерей Илья Александров проведет небольшую лекцию о том, как вера помогает справляться с переживаниями.