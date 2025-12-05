ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Нелепая темнота

Станция Вольных почт при Храме Свт. Иннокентия Московского, проспект Ленина, 11А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Коллективная выставка учеников класса искусств MIRvOIR. Изобразительное осмысление страха/Анализ форм и проявлений в искусстве в разном возрасте. Искусство на протяжении всей истории стремилось осмыслить, выразить и даже вызвать страх, используя для этого широкий спектр форм и техник. Более 40 работ художников разных возрастов исследуют тему страха с самых неожиданных точек зрения. Художники используют различные средства для передачи ощущения страха: от прямолинейного изображения монстров до тонких эмоциональных переживаний, отраженных в сценах повседневности. В экспозиции представлены разнообразные интерпретации страха, демонстрирующие широкий спектр подходов: от глубокого эмоционального погружения до его иронии или формирования эстетики ужаса. Открытие выставки — 5 декабря. В рамках открытия иерей Илья Александров проведет небольшую лекцию о том, как вера помогает справляться с переживаниями.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста