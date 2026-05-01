Выбор редакции
НЕконцерт: Хор выше гор
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 0+
Концерты
Про событие
Будешь петь хором, творить и созидать, чувствовать и проживать, грустить и радоваться, удивляться и восторгаться вместе с музыкальным бэндом и артистами проекта «Хор выше гор». Для тебя готовят хиты, мэшапы, песни и немного плясок. Чтобы зазвучать всем вместе, ждут только твой голос.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи