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НЕконцерт: Хор выше гор

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Будешь петь хором, творить и созидать, чувствовать и проживать, грустить и радоваться, удивляться и восторгаться вместе с музыкальным бэндом и артистами проекта «Хор выше гор». Для тебя готовят хиты, мэшапы, песни и немного плясок. Чтобы зазвучать всем вместе, ждут только твой голос.

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