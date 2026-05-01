Будешь петь хором, творить и созидать, чувствовать и проживать, грустить и радоваться, удивляться и восторгаться вместе с музыкальным бэндом и артистами проекта «Хор выше гор». Для тебя готовят хиты, мэшапы, песни и немного плясок. Чтобы зазвучать всем вместе, ждут только твой голос.