Выбор редакции
(Не)детская программа
улица Малышева, 35
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Здесь не будет сентиментальных видео-эссе о любимом дедушке или ностальгических историй про родные дворы. Вместо этого режиссеры (не)детской программы производят неофольклорный абсурд про Бибирево, катаются на хтонических горках, пытаются найти общий язык с джипитишным лягушонком Кермитом и устраивают старые-добрые телефонные розыгрыши. Детство кончилось, но быть ребенком никогда не поздно. Вход — пожертвование донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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