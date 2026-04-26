Вечер современной хореографии. Четыре истории от четырёх хореографов объединяет общая мысль: никогда нельзя опускать руки, нужно уметь преодолевать обстоятельства, а иногда – преодолевать самого себя. «…Человек – единый» – в центре перформанса — исследование экосистемы человека — «тело–сознание»: как с детства люди встраиваются в культуру танца, даже не имея опыта или специального образования, но становясь частью «языка» этой культуры. «Таких не берут в космонавты» — ироничная и пронзительная история о том, как иногда нужно пройти через самое сложное и отменить грандиозный старт, чтобы понять: самое большое мужество — не вылететь с планеты, а остаться и заново научиться ходить по Земле. И просто жить. «Не ной» — в мужчине всегда скрыто дитя, которое хочет играть с серьёзными и опасными вещами. Диапазон мужских душевных состояний и телесных возможностей: сила, воля, власть, чувственность, игра. «К-концепция» — ироничная миниатюра про современный танец, конкурсы, балет и неразделённую любовь учащихся школы современной хореографии и театра танца «неКвадрат».