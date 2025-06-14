Всем не сможешь понравиться — тогда надо ли париться? Не надо. Надо быть собой и идти на большой сольный концерт группы «Не Для Всех» в Екатеринбурге. Ударная доза уральского душелечебного поп-панка, стирающего границы между зрителем и сценой, презентация нового альбома «Ощущенье кед на проводах» и спецгости. Не Для Всех, но для каждого лично!