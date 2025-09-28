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Концерты
Про событие
Первый большой сольный концерт в Екатеринбурге после длительного перерыва. Долгожданное возвращение Кирилла на сцену культурной столицы. Тебя ждёт программа из лучших треков и нового материала, чтобы проникнуться любимой музыкой и на полную зарядиться теплом на всю осень в лучшей для этого атмосфере!
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