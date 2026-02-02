Рок-лекция российского художника Александра Коротича. 2026 год объявлен в Екатеринбурге Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В Библиотеке состоится встреча с Александром Коротичем, дизайнером магнитоальбомов лучших уральских рок-групп. Это известный российский художник, писатель и педагог, ведущий дизайнер Первого канала, арт-директор проекта «Жужа. Ежедневная сказка для детей». Александр Коротич был свидетелем и участником многих рок-событий. Окончив в 1984 году Свердловский архитектурный институт (ныне УрГАХУ), он выбрал для себя путь иллюстратора и графического дизайнера. Его многолетняя дружба с легендарным «наутилусом» Вячеславом Бутусовым заложила фундамент творческого сотрудничества, которое продолжается до сих пор. Не первый десяток лет Коротич оформляет пластинки звезд, вышедших из Свердловского рок-клуба. Среди них «Урфин Джюс», «Трек», «Настя», «Чайф», Алексей Могилевский, Вадим Самойлов, «Апрельский Марш», «Наутилуса Помпилиуса» и другие. Сегодня в творческой копилке Александра около сотни дизайнерских работ в самых различных форматах. Как студент-архитектор Слава Бутусов стал рок-звездой, неизвестные факты из истории «Наутилуса Помпилиуса», идеи оформления пластинок для групп «Ю-Питер» и «Орден Славы», почему свердловский рок продолжает вдохновлять — об этом и многом другом пойдет речь во время рок-лекции.