Лаборатория научного кино 2 снова запускает неделю показов тематических научных фильмов. В этом году она посвящена ассистивным и реабилитационным технологиям. Под эгидой акции зрителям по всей России покажут флагманские кинокартины, которые выходили по тематике недели в последнее время — «Чип внутри меня», «Вспышки света» и хедлайнер этого года «Чувственный контакт». В прошлом году в рамках кинонедели был показан альманах «День открытых дверей», состоящий из семи картин на тему экологии, он собрал около 3 тысяч зрителей офлайн и почти 700 тысяч — онлайн. В этом году главной новинкой станет новый фильм кинорежиссера Юлии Киселевой — «Чувственный контакт».