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Настоящий мужчина — это настоящий разбойник

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция Наталии Мамаевой, искусствоведа, лектора «Русской ассоциации чтения», специалиста по истории мировой литературной сказки Под руководством Натальи посмотришь, как изменялся образ разбойника в литературной сказке от Бременских музыкантов и Снежной королевы до современности. Авторы, которых обсудишь: Братья Гримм, Ханс Кристиан Андерсен, Турбьёрн Эгнер, Отфрид Пройслер, Астрид Линдгрен. Дресс-код — усы и пистолет — не обязателен, но очень приветствуется.

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