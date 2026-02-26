Лекция Наталии Мамаевой, искусствоведа, лектора «Русской ассоциации чтения», специалиста по истории мировой литературной сказки Под руководством Натальи посмотришь, как изменялся образ разбойника в литературной сказке от Бременских музыкантов и Снежной королевы до современности. Авторы, которых обсудишь: Братья Гримм, Ханс Кристиан Андерсен, Турбьёрн Эгнер, Отфрид Пройслер, Астрид Линдгрен. Дресс-код — усы и пистолет — не обязателен, но очень приветствуется.