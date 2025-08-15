Настольная ролевая игра «Битва экстрасенсов»
улица Тургенева, 22
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Сильнейшие ведуньи и колдуны столкнутся с новым испытанием. В полузаброшенной деревне на берегу чёрным-черной реки творятся непонятные вещи. Люди пропадают и возвращаются не такими, какими они были раньше... Экстрасенсам предстоит работать в команде, чтобы разобраться со странными событиями, которые творятся в деревне... Приходи, почувствовать себя в новой роли и хорошенько посмеяться. Ведущая: Даша Некрасова
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи