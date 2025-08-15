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Настольная ролевая игра «Битва экстрасенсов»

Встречи
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Сильнейшие ведуньи и колдуны столкнутся с новым испытанием. В полузаброшенной деревне на берегу чёрным-черной реки творятся непонятные вещи. Люди пропадают и возвращаются не такими, какими они были раньше... Экстрасенсам предстоит работать в команде, чтобы разобраться со странными событиями, которые творятся в деревне... Приходи, почувствовать себя в новой роли и хорошенько посмеяться. Ведущая: Даша Некрасова

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