Сильнейшие ведуньи и колдуны столкнутся с новым испытанием. В полузаброшенной деревне на берегу чёрным-черной реки творятся непонятные вещи. Люди пропадают и возвращаются не такими, какими они были раньше... Экстрасенсам предстоит работать в команде, чтобы разобраться со странными событиями, которые творятся в деревне... Приходи, почувствовать себя в новой роли и хорошенько посмеяться. Ведущая: Даша Некрасова