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Настольная игра «Последний сеанс»

Встречи
улица Тургенева, 22, оф 10

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

«Добрый день, мои дорогие друзья! С радостью приглашаю вас на свой день смерти! Приходите при параде — такое случается раз в жизни». Родственники эксцентричного миллиардера Чарли Латимера привыкли к таким выходкам. В очередной раз они приехали на день рождения странного родственника. Все в черном, как и гласит приглашение. На удивление живой Чарли встретил гостей и проводил их в гостиную. Он пообещал, что сегодня будет что-то необыкновенное, буквально погружение в иные миры. Эта история пропахла тайной, мистикой и...загадочным убийством! Получится ли у гостей провести собственное расследование, пока не приехала полиция? Узнаешь на игре. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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