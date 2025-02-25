Настольная игра «Последний сеанс»
улица Тургенева, 22, оф 10
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Игры
Необычное
Про событие
«Добрый день, мои дорогие друзья! С радостью приглашаю вас на свой день смерти! Приходите при параде — такое случается раз в жизни». Родственники эксцентричного миллиардера Чарли Латимера привыкли к таким выходкам. В очередной раз они приехали на день рождения странного родственника. Все в черном, как и гласит приглашение. На удивление живой Чарли встретил гостей и проводил их в гостиную. Он пообещал, что сегодня будет что-то необыкновенное, буквально погружение в иные миры. Эта история пропахла тайной, мистикой и...загадочным убийством! Получится ли у гостей провести собственное расследование, пока не приехала полиция? Узнаешь на игре. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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