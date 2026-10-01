Спектакль создан на основе стихов Бориса Рыжего и отрывков воспоминаний его близких и родных. Он погружает в такой разнообразный мир поэзий, то веселя и будоража своей энергией, то, вдруг, бросая в дрожь и в глубину своих мыслей. Спектакль удивляет разнообразием образов и способностью ребят не переставать удивлять. Он знакомит с (что истинная правда!) невероятно талантливым, добрым, поэтом с тонкой душой творца.