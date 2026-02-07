«Мы думали масленке семь недель, оказался масленке один день». Масленица — один из самых интересных, долгожданных и «вкусных» праздников. По сложившейся традиции отмечают Масленицу семь дней и праздник уже давно стал не просто народным, а даже международным, потому что и в других странах есть аналогия этого праздника. Масленичная неделя идет перед Великим Постом, а значит в последний день Масленицы нужно успеть не только наесться блинами и сжечь чучело, но и обязательно поучаствовать в программе «Уральского фольклорного объединения Фолкъ-Толкъ» с танцами, песнями, играми, кадрилями и частушками! Тебя ждет «живая» деревенская музыка и зажигательная компания. А по сему встречай веселей, провожай бодрей. Всех милости просим на на русское гуляние «Масленица с Толком!». Сменная обувь — по желанию, лучше с небольшим каблуком. Оплата на входе.