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Наколочки

Standup Bar
улица Радищева, 31

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комедийно-импровизационное шоу, где комики обсуждают татуировки и вместе с тату мастером готовят эскизы для самых смелых зрителей. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Вход бесплатный, но нужно заказать хотя бы один напиток.

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