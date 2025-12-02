Комедийно-импровизационное шоу, где комики обсуждают татуировки и вместе с тату мастером готовят эскизы для самых смелых зрителей. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Вход бесплатный, но нужно заказать хотя бы один напиток.