Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийно-импровизационное шоу, где комики обсуждают татуировки и вместе с тату мастером готовят эскизы для самых смелых зрителей. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Вход бесплатный, но нужно заказать хотя бы один напиток.
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