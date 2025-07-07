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На девятом этаже

Центр города
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Анна К расскажет любимые истории с девятого этажа и перенесёт тебя в стихотворную многоэтажку. Тебя ждёт: — Поэтическая кухня с её историями и разговорами; — Чтение стихов о любви и не только; — Небольшой моноспектакль с живой музыкой; — Поэтесса Леся Мосеева в роли специального гостя; Лайн-ап вечера: — 17:30 сбор гостей; — 18:00 начало моноспектакля; — 19:00 чтение стихов и истории с кухни.

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