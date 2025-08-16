Это не просто район — это город в городе, родившийся из молодёжной мечты и ставший воплощением надежд и отражением противоречий позднего советского времени. МЖК-1 стал крупнейшим молодёжным жилым комплексом в стране и манифестом идеи: построить свой лучший дом своими руками. У его инициаторов не было ни профессионального опыта, ни чёткого плана. Была только общая цель — и невероятная решимость. Им пришлось самим формулировать как строительные подходы, так и социальную модель проекта. Благодаря их настойчивости, идея получила поддержку на самом высоком уровне — от региональной власти и лично первого секретаря обкома КПСС Бориса Ельцина. МЖК-1 стал экспериментом — радикальным, смелым, полным поисков и находок. Он отразил темп развития Свердловска 1980-х и стал прологом к важным городским переменам во времена перестройки. Экскурсия позволит увидеть, как этот уникальный опыт материализовался в городской среде — в архитектуре, пространствах, воспоминаниях. Прогулка по маршруту МЖК-1 — это возможность прочувствовать атмосферу перемен и услышать голоса тех, кто создавал этот город. Экскурсию проведет научный сотрудник Музея Бориса Ельцина Артём Бардин.