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МЖК-1: глобальный эксперимент

Место встречи: сквер перед спортивной школой «Виктория», ул. Владимира Высоцкого, 14

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+

Про событие

Это не просто район — это город в городе, родившийся из молодёжной мечты и ставший воплощением надежд и отражением противоречий позднего советского времени. МЖК-1 стал крупнейшим молодёжным жилым комплексом в стране и манифестом идеи: построить свой лучший дом своими руками. У его инициаторов не было ни профессионального опыта, ни чёткого плана. Была только общая цель — и невероятная решимость. Им пришлось самим формулировать как строительные подходы, так и социальную модель проекта. Благодаря их настойчивости, идея получила поддержку на самом высоком уровне — от региональной власти и лично первого секретаря обкома КПСС Бориса Ельцина. МЖК-1 стал экспериментом — радикальным, смелым, полным поисков и находок. Он отразил темп развития Свердловска 1980-х и стал прологом к важным городским переменам во времена перестройки. Экскурсия позволит увидеть, как этот уникальный опыт материализовался в городской среде — в архитектуре, пространствах, воспоминаниях. Прогулка по маршруту МЖК-1 — это возможность прочувствовать атмосферу перемен и услышать голоса тех, кто создавал этот город. Экскурсию проведет научный сотрудник Музея Бориса Ельцина Артём Бардин.

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