ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Мытарства: инструкция к очищению

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 14+
Выставки
Необычное

Про событие

Авторская медиация Андрея Майкова — магистра философии Уральского федерального университета, организатора выставок современного искусства, а также стилиста и парфюмера. Что ждёт душу после смерти? В течение сорока дней она проходит испытания: ложь, зависть, гнев, страх. Вместе со Смертью-проводником ты войдёшь в пространство музея не как зрители, а как душа. Каждая картина станет зеркалом, задающим вопрос, на который ответить можеim только ты. Ты оставишь свои тягостные признания в музее, пройдёшь очищение и выйдеim обновлённым. Это не экскурсия. Это ритуал искусства, где андеграунд соединит тебя с вечностью и нуменозом. О медиаторе: Андрей Майков много лет проводит медиации, превращая встречу с искусством в событие внутреннего опыта. Его программы всегда одновременно интеллектуальны и вовлекающи: они позволяют зрителю не только увидеть произведение, но и прожить его, вступить с ним в диалог. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста