Авторская медиация Андрея Майкова — магистра философии Уральского федерального университета, организатора выставок современного искусства, а также стилиста и парфюмера. Что ждёт душу после смерти? В течение сорока дней она проходит испытания: ложь, зависть, гнев, страх. Вместе со Смертью-проводником ты войдёшь в пространство музея не как зрители, а как душа. Каждая картина станет зеркалом, задающим вопрос, на который ответить можеim только ты. Ты оставишь свои тягостные признания в музее, пройдёшь очищение и выйдеim обновлённым. Это не экскурсия. Это ритуал искусства, где андеграунд соединит тебя с вечностью и нуменозом. О медиаторе: Андрей Майков много лет проводит медиации, превращая встречу с искусством в событие внутреннего опыта. Его программы всегда одновременно интеллектуальны и вовлекающи: они позволяют зрителю не только увидеть произведение, но и прожить его, вступить с ним в диалог. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).