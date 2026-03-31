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  1. Екатеринбург
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Мысли в центре города

Standup Bar
улица Радищева, 31

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

«Небольшие стендап-мысли» — разговорно-юмористическое шоу, где два комика разгоняют самые разные темы: от отношений и работы до абсурдных бытовых ситуаций и мыслей, которые обычно приходят в голову ночью. Без заготовленных монологов и правильных ответов — только живой диалог, импровизация, шутки на ходу и неожиданные повороты разговора. Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.

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