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Мягкий человечек

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам пьесы «Человек-подушка» ирландского режиссера и драматурга Мартина Макдонаха, написанная в 2003 году. Жил был Михал Катурян. Он очень любил сказки. Вот только его обвиняют в убийстве троих детей. Но как же так? Ведь всё что есть у провинциального малоизвестного писателя, это рассказы и умственно отсталый брат, который почти как ребенок. К чему приведёт расследование этих страшных убийств? Главные завистники Тупольский и его помощник Ариэль расследуют это жестокое дело, самым жестоким образом. Мир совершенно несправедлив, но Катурян обязательно справится. Но что действительно тревожит нашего друга? И что же на сам деле натворил Михал… Спокойной ночи.

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