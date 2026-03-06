Спектакль по мотивам пьесы «Человек-подушка» ирландского режиссера и драматурга Мартина Макдонаха, написанная в 2003 году. Жил был Михал Катурян. Он очень любил сказки. Вот только его обвиняют в убийстве троих детей. Но как же так? Ведь всё что есть у провинциального малоизвестного писателя, это рассказы и умственно отсталый брат, который почти как ребенок. К чему приведёт расследование этих страшных убийств? Главные завистники Тупольский и его помощник Ариэль расследуют это жестокое дело, самым жестоким образом. Мир совершенно несправедлив, но Катурян обязательно справится. Но что действительно тревожит нашего друга? И что же на сам деле натворил Михал… Спокойной ночи.