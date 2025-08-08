Живопись по своей природе — это безграничное творчество, свободное от рамок и устоявшихся норм. Краску можно наносить динамичными брызгами кисти или даже руками. Именно этот новаторский путь избрал Джексон Поллок, создавая свои знаменитые произведения. Его уникальный подход впоследствии получил название «живопись действия». Приходи на музыкальный арт-вечер, где познакомишься с методом Джексона Поллока в окружении русского экспрессионизма, где, под джазовые композиции, создашь собственный «диалог эмоции». Тебя ждут: — Создание собственной гаммы чувств в художественном произведении. — Угощение авторским напитком. — Фотосессия в эстетичном пространстве. Запись в тг.