ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Музыка и эротика: как Леди Гага использует французское наследие

Био Шмио, улица Малышева, 61

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция посвящена анализу видеоклипа Леди Гаги «Папарацци» (2009). Ты поймёшь его скрытый смысл через исследование культуры либертинажа и эстетики рококо. Привлекая дополнительные материалы из живописи, литературы, истории дизайна и моды, будет показано, как эротические аллюзии Галантного века повлияли на творчество популярной американской певицы. Запись через телеграм-бот.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста