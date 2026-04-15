Лекция посвящена анализу видеоклипа Леди Гаги «Папарацци» (2009). Ты поймёшь его скрытый смысл через исследование культуры либертинажа и эстетики рококо. Привлекая дополнительные материалы из живописи, литературы, истории дизайна и моды, будет показано, как эротические аллюзии Галантного века повлияли на творчество популярной американской певицы. Запись через телеграм-бот.