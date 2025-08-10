Лекция искусствоведа Елены Белкиной. Конечно, все слышали о музах: они поддерживали, вдохновляли, утешали в неудачах и бесконечно восхищались талантом, часто даже жертвуя своими нереализованными возможностями. Приходи на лекцию, чтобы узнать чуть больше. Искусствовед Елена Белкина расскажет, кем они (музы) были на самом деле, за пределами знаменитых полотен. План на лекцию: — окунуться в историю судеб восьми муз (имена держим в строгом секрете до лекции). — узнать неочевидные детали известных полотен. — посмотреть на знакомые картины по-другому.