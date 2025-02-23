Мужской клуб
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
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Завершение:
от 4350₽ до 4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Брутальный мастер-класс. Мясо + виски. Что тебя ждёт? Узнаешь, как правильно работать с говядиной; Узнаешь о различных степенях прожарки, правильной подготовке мяса; Самостоятельно пожаришь стейки и соберешь свой салат; Узнаешь много интересного о виски и продегустируешь коктейли; Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и лимонад; Стейк филе-миньон с мятым картофелем и соусом красное вино; Пряный салат с говядиной; Коктейли на основе виски от сомелье: Олд фэшн, Виски сауэр, Клюквенный пунш с виски.
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