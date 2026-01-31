История мальчика Миши и его отца, прошедшего войну и пытающегося найти свое место в мирной жизни. Через призму детских воспоминаний зрители увидят, как сложно складывались отношения в семье, как алкоголизм и бедность влияли на повседневную жизнь. Центральным персонажем является образ отца, который, несмотря на все трудности, пытается быть рядом с сыном и поддерживать его. Спектакль затрагивает важные темы любви, ответственности, преодоления трудностей и поиска смысла жизни.