ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Мурад Мерзуки: Зефир. TheatreHD

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино
Спектакли

Про событие

Кинопоказ балета «Мурад Мерзуки: Зефир на сцене театра Compagnie Kafig, в рамках проекта TheatreHD. В спектакле «Зефир», как и в остальных работах знаменитого французского хореографа Мурада Мерзуки, уличные танцы, главным образом, хип-хоп и брейк, встречаются с эстетикой сцены и зрелищностью шоу. Это не только столкновение и взаимопроникновение миров, но и попытки выйти за возможности человеческого тела. Бросая вызов законам природы, хореограф в своих работах экспериментирует с танцами по вертикали, с невесомостью, с оптическими иллюзиями и цифровой реальностью, виртуозно работает со светом и объёмами. И это всегда сумасшедше эффектное зрелище. В «Зефире» полем действия для Мерзуки становится «корабль» – его трюм, палуба, паруса, окружающие его бескрайние просторы моря: вода, то тихая и убаюкивающая, то грозная и опасная. Команда корабля – блистательные артисты труппы Kafig – вместе со зрителями отправляется исследовать неизведанное – в окружающем мире, и в себе самих.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой
по подписке
Час птиц: «Сумерки»
Час птиц: «Сумерки»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста