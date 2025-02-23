Кинопоказ балета «Мурад Мерзуки: Зефир на сцене театра Compagnie Kafig, в рамках проекта TheatreHD. В спектакле «Зефир», как и в остальных работах знаменитого французского хореографа Мурада Мерзуки, уличные танцы, главным образом, хип-хоп и брейк, встречаются с эстетикой сцены и зрелищностью шоу. Это не только столкновение и взаимопроникновение миров, но и попытки выйти за возможности человеческого тела. Бросая вызов законам природы, хореограф в своих работах экспериментирует с танцами по вертикали, с невесомостью, с оптическими иллюзиями и цифровой реальностью, виртуозно работает со светом и объёмами. И это всегда сумасшедше эффектное зрелище. В «Зефире» полем действия для Мерзуки становится «корабль» – его трюм, палуба, паруса, окружающие его бескрайние просторы моря: вода, то тихая и убаюкивающая, то грозная и опасная. Команда корабля – блистательные артисты труппы Kafig – вместе со зрителями отправляется исследовать неизведанное – в окружающем мире, и в себе самих.