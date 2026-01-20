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Муми-тролли Туве Янссон — это мы с вами?

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+

Про событие

Выдумать свой собственный мир о счастливом месте и счастливых существах да, это возможно, Туве Янссон тому пример. Порассуждаешь о сотворенном Туве Янссон мире и попробуешь понять: а Муми-тролли — это мы с вами? Участники подумают: — сказки о муми-троллях — чистой воды сюрреализм или нет? — или это соционические этюды? — или психотерапия? — но уж точно не детское чтение! Хотя со всем этим можно поспорить, чем участники и займутся. На встрече будут присутствовать две коллекции муми-троллей, одна — лектора Наталии Мамаевой, вторая — постоянной слушательницы. Наталия Мамаева — искусствовед, лектор «Русской ассоциации чтения», специалист по истории мировой литературной сказки.

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