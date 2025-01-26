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Кино
Про событие
Серебренников является современным режиссером театра и кино, известный своими экспериментальными постановками. Человек с необычной судьбой, начав свою карьеру в театре, перенес особую драматургическую подачу и в собственные кинопроекты. Приходи познакомиться с одной из самых его известных работ - (М)ученик, поставленной по пьесе Мариуса фон Майенбурга. Это произведение о подростке Вениамине, который становится одержим религиозными идеями и начинает активно протестовать против аморальности и безнравственности окружающего мира. Его поведение приводит к конфликтам в школе и дома, затрагивает учителей, родителей и одноклассников. Также попробуешь познакомиться с другим не менее знаковым режиссером Иваном Вырыпаевым и его работой «Кислород», рассказывающей историю о молодом человеке, убившим свою жену из-за рыжей любовницы в экстравагантной и провокационной манере. Вход - донейшн. Домофон пока не починили, кто придёт стучи в окошко или пишите в чат: https://t.me/miituut
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