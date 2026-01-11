Поговоришь об эсхатологических локдаунах, чехарде с календарями, культе предков и том самом Рождестве с Ильей Николаевичем Александровым. Бонусом — рождественские истории. Лектор: священник, магистр богословия, преподаватель физики и астрономии. Запись через бота в тг.