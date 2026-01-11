Выбор редакции
Можно ли заблудиться во времени?
Бар «Гости», улица Тимирязева, 10
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Про событие
Поговоришь об эсхатологических локдаунах, чехарде с календарями, культе предков и том самом Рождестве с Ильей Николаевичем Александровым. Бонусом — рождественские истории. Лектор: священник, магистр богословия, преподаватель физики и астрономии. Запись через бота в тг.
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