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Можно ли заблудиться во времени?

Бар «Гости», улица Тимирязева, 10

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+

Про событие

Поговоришь об эсхатологических локдаунах, чехарде с календарями, культе предков и том самом Рождестве с Ильей Николаевичем Александровым. Бонусом — рождественские истории. Лектор: священник, магистр богословия, преподаватель физики и астрономии. Запись через бота в тг.

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