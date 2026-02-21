Там, где дыхание становится облаком, а память застывает в прозрачных узорах. Участники соберутся, чтобы почтить Морену — хозяйку зимнего сна, смерти, иллюзий и очищающего холода. Это ритуал звука и тьмы, путь к сердцу собственной зимы, которую нужно пережить, чтобы ощутить вкус грядущий оттепели. Звуковую магию на себя возьмут проводники: Fly Dying; ULTIMA21 (msk); Seraphim; Yourlove; EkatKatya; UN4N8WN; Хекс; Escapist От меланхоличного эмбиента до гипнотического витчхауса. От индастриала до жестких ритмов. Это музыка о том, что можно найти на самом дне — и отчаяние, и надежду. Принеси с собой свою тихую метель. Холод, который носил в себе. Отдай его огню общего ритма. Что приготовили для полного погружения: Тематический интерактив — чтобы оставить в зиме то, что должно растаять. Меню ритуальных напитков: «зимние» коктейли, которые согревают изнутри. Пространство для преображения: общего и личного через танец. Вход: Любая трёхзначная сумма как символический дар.