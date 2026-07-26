Лекция +просмотр фильма «Затойчи». Такеши Китано — один из главных режиссёров современного японского кино. Его фильмы удивительным образом соединяют жестокость и нежность, трагедию и юмор, повседневность и созерцание. За историями о якудза, странниках и неудачниках скрывается глубокое размышление о человеческой жизни. В этой лекции ты рассмотришь три ключевых мотива кинематографа Китано — море, память и смерть. Море становится пространством свободы и покоя, память связывает человека с утраченным прошлым, а смерть напоминает о хрупкости каждого мгновения. Эти темы раскрываются в самых разных фильмах режиссёра — от лирических «Сцен у моря» и «Кикуджиро» до трагического «Фейерверка», визуально совершенных «Кукол» и ироничного самурайского эпоса «Затойчи». Поговоришь о философии времени, одиночества и красоты, чтобы увидеть в кино Китано не только истории о насилии, но и поэтическое размышление о мире, памяти и человеческой судьбе.