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Море, память, смерть: философия кино Такеши Китано

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лекция +просмотр фильма «Затойчи». Такеши Китано — один из главных режиссёров современного японского кино. Его фильмы удивительным образом соединяют жестокость и нежность, трагедию и юмор, повседневность и созерцание. За историями о якудза, странниках и неудачниках скрывается глубокое размышление о человеческой жизни. В этой лекции ты рассмотришь три ключевых мотива кинематографа Китано — море, память и смерть. Море становится пространством свободы и покоя, память связывает человека с утраченным прошлым, а смерть напоминает о хрупкости каждого мгновения. Эти темы раскрываются в самых разных фильмах режиссёра — от лирических «Сцен у моря» и «Кикуджиро» до трагического «Фейерверка», визуально совершенных «Кукол» и ироничного самурайского эпоса «Затойчи». Поговоришь о философии времени, одиночества и красоты, чтобы увидеть в кино Китано не только истории о насилии, но и поэтическое размышление о мире, памяти и человеческой судьбе.

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