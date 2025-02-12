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Мое сердце болит: как любовь влияет на сердце?

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Команда популяризаторов науки из Neon Agency возвращается в «Самоцвет» с лекцией кардиолога о том, как дела любовные влияют на главный орган организма — сердце. На лекции поговоришь о том, что происходит с сердцем, когда человек влюблён, можно ли заболеть от любви, и что нужно делать в разные периоды жизни для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Большое внимание уделяется профилактике заболеваний, факторам риска и возрастным изменениям, но сквозной нитью будешь обсуждать самое сильное чувство, доступное человеку — любовь. Лектор — Исаева Анна Владимировна. Кардиолог, кандидат медицинских наук, врач УЗ и ФД диагностики, член ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР), ведущая блога о кардиологии.

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