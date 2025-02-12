Команда популяризаторов науки из Neon Agency возвращается в «Самоцвет» с лекцией кардиолога о том, как дела любовные влияют на главный орган организма — сердце. На лекции поговоришь о том, что происходит с сердцем, когда человек влюблён, можно ли заболеть от любви, и что нужно делать в разные периоды жизни для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Большое внимание уделяется профилактике заболеваний, факторам риска и возрастным изменениям, но сквозной нитью будешь обсуждать самое сильное чувство, доступное человеку — любовь. Лектор — Исаева Анна Владимировна. Кардиолог, кандидат медицинских наук, врач УЗ и ФД диагностики, член ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР), ведущая блога о кардиологии.