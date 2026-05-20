Авторская лекция о творчестве Дэвида Линча, художника, который научил массовую культуру говорить языком снов, тревоги и скрытых смыслов. Специально из Омска в Екатеринбург приезжает исследователь киноязыка Тася Филина с авторской лекцией об искусстве Дэвида Линча. Разберёшь символы, образы, время, тревогу и загадочный язык режиссёра — от «Головы-ластика» до «Твин Пикс». Лекция уже была показана в Омске, Москве и Петербурге, а для Екатеринбурга состоится только один раз. «— Привет, это Дэвид Линч!» — так начиналось электронное письмо с предложением продолжить «Твин Пикс». От индустриальной Филадельфии до туманных лесов «Твин Пикс», от «Головы-ластика» до «Внутренней империи» — поговорим о том, как Линч создавал собственную образную систему, работал со страхом, временем, снами и интуицией. На встрече обсудишь: — Почему «Твин Пикс» невозможно покинуть — Как Линч создаёт символы, пространства и состояния — Почему его кино одновременно пугает и завораживает — Как «нерасшифруемое» кино стало частью массовой культуры — Откуда режиссёр черпал вдохновение и как формировался его художественный метод Лекция сочетает киноведческий анализ, семиотику, интервью, биографические факты и живую интерпретацию. И да — гостей ждут вишнёвый пирог, кофе можно с собой.