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Мне не больно

Салют
улица Толмачёва, 17

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Сытая» Россия 00-х, в которой главная мечта — это сделать евроремонт, чтобы смыть всю пыль старины и избавиться от советского прошлого. Три товарища открывают маленькое дизайн-бюро, делающее дорогостоящий ремонт для толстосумов. Первый же заказ для одного из героев оборачивается любовной интрижкой, которая перерастает в нечто большее. Для нечто большего — нужно время, но оно, к сожалению, есть не всегда… Фильм о любви, снятый Балабановым — уже звучит как анекдот. И у анекдотов не всегда смешная концовка. «Мне не больно» — трагикомическая мелодрама и самая неожиданная картина Алексея Октябриновича. Про «проходной фильм о любви» культового режиссера расскажут лекторы и резиденты киноклуба — Ксения и Анжей Онар.

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