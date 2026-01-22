«Сытая» Россия 00-х, в которой главная мечта — это сделать евроремонт, чтобы смыть всю пыль старины и избавиться от советского прошлого. Три товарища открывают маленькое дизайн-бюро, делающее дорогостоящий ремонт для толстосумов. Первый же заказ для одного из героев оборачивается любовной интрижкой, которая перерастает в нечто большее. Для нечто большего — нужно время, но оно, к сожалению, есть не всегда… Фильм о любви, снятый Балабановым — уже звучит как анекдот. И у анекдотов не всегда смешная концовка. «Мне не больно» — трагикомическая мелодрама и самая неожиданная картина Алексея Октябриновича. Про «проходной фильм о любви» культового режиссера расскажут лекторы и резиденты киноклуба — Ксения и Анжей Онар.