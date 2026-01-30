Миша Петрик, Винтовкин, Maksks
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В пятницу открывают музыкальную шкатулку с разносторонними сотрудниками института диджейских практик: оттолкнёшься от томных песен и на ускоряющемся темпе унесёшься к мыслимым и немыслимым сторонам электронной музыки. — Миша Петрик — Винтовкин — Maksks Вход свободный.
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