В пятницу открывают музыкальную шкатулку с разносторонними сотрудниками института диджейских практик: оттолкнёшься от томных песен и на ускоряющемся темпе унесёшься к мыслимым и немыслимым сторонам электронной музыки. — Миша Петрик — Винтовкин — Maksks Вход свободный.