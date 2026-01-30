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Миша Петрик, Винтовкин, Maksks

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В пятницу открывают музыкальную шкатулку с разносторонними сотрудниками института диджейских практик: оттолкнёшься от томных песен и на ускоряющемся темпе унесёшься к мыслимым и немыслимым сторонам электронной музыки. — Миша Петрик — Винтовкин — Maksks Вход свободный.

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