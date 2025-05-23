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Миша Петрик, Слава Душин, Polana Chudes

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Титулованный диджей «Самоцвета» и большой друг особняка Миша Петрик иногда пропадает из музыкальных гонок, чтобы поработать физиком и тренером искусственного интеллекта. В пятницу увидишь его, расквитавшегося с большими проектами и накопившего гигабайты новой музыки. Ура! Скрасить ночь также помогут директор по музыке в «СЦ» Слава Душин и саунд-иллюзионистка Polana Chudes. Вход свободный.

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