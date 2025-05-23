Титулованный диджей «Самоцвета» и большой друг особняка Миша Петрик иногда пропадает из музыкальных гонок, чтобы поработать физиком и тренером искусственного интеллекта. В пятницу увидишь его, расквитавшегося с большими проектами и накопившего гигабайты новой музыки. Ура! Скрасить ночь также помогут директор по музыке в «СЦ» Слава Душин и саунд-иллюзионистка Polana Chudes. Вход свободный.